SPOR

Jürgen Klopp'tan Muhammed Salah'a destek

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de gol krallığına ulaşan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'tan aynı performansı tekrarlaması gibi bir beklentileri olmadığını söyledi.

Jürgen Klopp'tan Muhammed Salah'a destek

İngiltere basınına açıklamada bulunan Klopp, Salah'ın geçen sezona da benzer şekilde başladığını hatırlatarak, "Geçen sezon, bu sezonun aynı dönemine göre sadece bir gol fazla atmıştı. Bu durum bizim için bir problem değil. Herkesin ondan aynı performansı beklediğinin farkındayım. Salah'tan olabildiğince çok gol atmasını istiyoruz ama geçen sezonki performansını tekrarlaması gibi bir beklentimiz de yok" ifadelerini kullandı.

Salah'ın durumuyla ilgili bir krizin söz konusu olmadığını vurgulayan 51 yaşındaki teknik adam, "Hücum oyuncularının gol atamadığı belli zamanların olması gayet normal. Salah, rakipleri için hala büyük bir tehdit. Son maçlarda sergilediği performansla iyi durumda olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon tüm kulvarlarda rakip fileleri 44 kez havalandıran 26 yaşındaki Salah, bu sezon şu ana kadar çıktığı 6 maçta 2 gol attı.

PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
Cahill Chelsea'den ayrılmak istiyorCahill Chelsea'den ayrılmak istiyor
Manchester City Agüero’nun sözleşmesini uzattıManchester City Agüero’nun sözleşmesini uzattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere liverpool Jurgen Klopp Muhammed Salah

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Merve Taşkın: Karius ile buluştum

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Semih Özsoy'dan Cocu ve Ersun Yanal açıklaması!

Semih Özsoy'dan Cocu ve Ersun Yanal açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jürgen Klopp'tan Muhammed Salah'a destek

Jürgen Klopp'tan Muhammed Salah'a destek

Cahill Chelsea'den ayrılmak istiyor

Cahill Chelsea'den ayrılmak istiyor

Manchester City Agüero’nun sözleşmesini uzattı

Manchester City Agüero’nun sözleşmesini uzattı

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Katrina Maria'nın Manchester United aşkı!

Firmino'nun golü sonrası Salah'ın verdiği tepki İngilitere'de şaşkınlık yarattı

Firmino'nun golü sonrası Salah'ın verdiği tepki İngilitere'de şaşkınlık yarattı

Cenk Tosun'dan olay itiraf: 3 gün evden çıkmıyorum

Cenk Tosun'dan olay itiraf: 3 gün evden çıkmıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.