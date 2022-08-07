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Jurgen Klopp'tan rakip oyuncuya tokat! İngiltere bu olayla çalkalanıyor...

07.08.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'un Fulham ile 2-2 berabere kalmasının ardından Jurgen Klopp ile Fulham'ın golcüsü Mitrovic arasında ilginç bir an yaşandı. Fulham'ın 2 golünün de sahibi Mitrovic, karşılaşma sonunda Klopp ile selamlaştı. Tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncunun elini sıkmak yerine yüzüne şakayla karışık tokat atınca ortalık karıştı...

Jurgen Klopp'tan rakip oyuncuya tokat! İngiltere bu olayla çalkalanıyor...

Fulham-Liverpool maçının ardından yaşanan olay karşılaşmanın önüne geçti. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Jurgen Klopp, Fulham'ın golcü oyuncusu Mitrovic ile ilginç bir dialog yaşadı.

2 GOLÜ DE MITROVIC KAYDETTİ

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Fulham'ın 2 golünü de atan Mitrovic, maç sonunda Klopp ile selamlaşmaya gitti. Klopp, golcü oyuncunun elini sıkmak yerine suratına şakayla karışık tokat atınca ortalık karıştı. Fulham taraftarı sosyal medyada Klopp'a büyük tepki gösterdi. Mitrovic'in ise tepki vermediği olay İngiltere'yi karıştırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool mitrovic
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