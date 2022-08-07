Jurgen Klopp'tan rakip oyuncuya tokat! İngiltere bu olayla çalkalanıyor...

Fulham-Liverpool maçının ardından yaşanan olay karşılaşmanın önüne geçti. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Jurgen Klopp, Fulham'ın golcü oyuncusu Mitrovic ile ilginç bir dialog yaşadı.

2 GOLÜ DE MITROVIC KAYDETTİ

Fulham'ın 2 golünü de atan Mitrovic, maç sonunda Klopp ile selamlaşmaya gitti. Klopp, golcü oyuncunun elini sıkmak yerine suratına şakayla karışık tokat atınca ortalık karıştı. Fulham taraftarı sosyal medyada Klopp'a büyük tepki gösterdi. Mitrovic'in ise tepki vermediği olay İngiltere'yi karıştırdı.



