Jürgen Klopp'tan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan açıklaması!

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için aldığı ağır tepkilerin ardından "ırkçılık ve saygısızlık" nedenleriyle milli takım bırakmasıyla ilgili olarak, "Bu yanlış bilgilendirmeye klasik bir örnek ve kesinlikle de mantıksız" dedi.

Alman Sport1 televizyonuna konuşan Klopp, "Politika'da küçük şeyler her zaman büyütülür. Büyük şeylerden de devam etmek için uzaklaşılır. Normalde akıllı bir insan bunları arkada bırakır; çünkü doğru şeyi söylemek kolay değildir. Bunda kendimi de sayıyıyorum. Ancak bu görüşmelerde sesi yüksek çıkanlar fikir sahibi olmayanlardır" açıklamalarını yaptı.

MESUT VE İLKAY'DAN ÜLKEMİZE BAĞLILIKLARI KONUSUNDA ŞÜPHEM YOK

Mesut Özil'le birlikte Alman Milli Takımı'nda oynayan bir başka Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da Erdoğan ile fotoğraf çekilirken; Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçlarında Alman taraftarlarca yuhalanmıştı. İki isme değinen Klopp, "Bu çocuklardan en azından ülkemize bağlılıkları konusunda şüphem yok. Sadece kökenleri farklı. Bu güzel bir şey" ifadelerini kullandı.