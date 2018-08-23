SPOR

Jürgen Klopp'tan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan açıklaması!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf için eleştirilen Mesut Özil'i ve İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.

Jürgen Klopp'tan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan açıklaması!

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için aldığı ağır tepkilerin ardından "ırkçılık ve saygısızlık" nedenleriyle milli takım bırakmasıyla ilgili olarak, "Bu yanlış bilgilendirmeye klasik bir örnek ve kesinlikle de mantıksız" dedi.

Alman Sport1 televizyonuna konuşan Klopp, "Politika'da küçük şeyler her zaman büyütülür. Büyük şeylerden de devam etmek için uzaklaşılır. Normalde akıllı bir insan bunları arkada bırakır; çünkü doğru şeyi söylemek kolay değildir. Bunda kendimi de sayıyıyorum. Ancak bu görüşmelerde sesi yüksek çıkanlar fikir sahibi olmayanlardır" açıklamalarını yaptı.

MESUT VE İLKAY'DAN ÜLKEMİZE BAĞLILIKLARI KONUSUNDA ŞÜPHEM YOK
Mesut Özil'le birlikte Alman Milli Takımı'nda oynayan bir başka Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da Erdoğan ile fotoğraf çekilirken; Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçlarında Alman taraftarlarca yuhalanmıştı. İki isme değinen Klopp, "Bu çocuklardan en azından ülkemize bağlılıkları konusunda şüphem yok. Sadece kökenleri farklı. Bu güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

ZEKİ BİR POLİTİKACI TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİLER
Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın Borussia Dortmund'dayken teknik patronluğunu yapan Jurgen Klopp, "Kültürel farklılıkların güzel bir şey olduğunu 2006 Dünya Kupası sırasında gördük. Zeki bir politikacı tarafından yönlendirildiler ve kendilerini yüzde yüz savunmaları için fazla şans tanınmadı. Bu tartışmayı iki yüzlülük olarak görüyorum. Kötü şeyler oldu; çünkü insanlar doğru şekilde bilgilendirilmedi. Medyada bu böylentilerle her gün yeni bir şeyler üretmemeliydi. Şimdi sakin olunmalı ve bunun arkasındaki insanlara bakılmalı" diye konuştu. (NTVSpor)

PARTNERSosyal medyayı karıştıran dikkat testi!Sosyal medyayı karıştıran dikkat testi!
Vincent Janssen ameliyat oldu! 2019'a kadar yokVincent Janssen ameliyat oldu! 2019'a kadar yok
Arsene Wenger maçlara korumayla çıkmışArsene Wenger maçlara korumayla çıkmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan mesut ozil ilkay gündoğan Jurgen Klopp

En Çok Okunan Haberler

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe Josef de Souza transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Josef de Souza transferini KAP'a bildirdi

Semih Özsoy: Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak

Semih Özsoy: Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak

Fenerbahçe'de sürpriz Markovic gelişmesi

Fenerbahçe'de sürpriz Markovic gelişmesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jürgen Klopp'tan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan açıklaması!

Jürgen Klopp'tan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan açıklaması!

Vincent Janssen ameliyat oldu! 2019'a kadar yok

Vincent Janssen ameliyat oldu! 2019'a kadar yok

Arsene Wenger maçlara korumayla çıkmış

Arsene Wenger maçlara korumayla çıkmış

United'a ağır tokat

United'a ağır tokat

City gol olup yağdı!

City gol olup yağdı!

Eveton'da Richarlison’un vurduğu gol oluyor

Eveton'da Richarlison’un vurduğu gol oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.