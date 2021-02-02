Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in arabası ağızları açıkta bıraktı

2018 yılında evlenen şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin, önceki gün Kaliforniya Santa Monica'da gezintiye çıktı. Çift, o gece 26 yaşındaki Bieber'ın yeni satın aldığı elektrikli Rolls Royce'u tercih etti.

İkilinin dikkat çeken gri renkli yeni otomobilinin 72 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Otomobil koleksiyonu olan Bieber'ın eşi arabaya binerken ona kapıyı açmaya çalıştığı görüldü.

Bieber'ın toplam servetinin ise geçen yıl itibariyle 285 milyon dolar olduğu konuşuluyor.



