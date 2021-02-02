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Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in arabası ağızları açıkta bıraktı

02.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in arabası ağızları açıkta bıraktı

Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin, önceki akşam değeri 72 milyon TL olduğu iddia edilen arabalarıyla objektiflere yansıdı. Çiftin gri renkli lüks marka otomobili ilgi odağı oldu.

2018 yılında evlenen şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin, önceki gün Kaliforniya Santa Monica'da gezintiye çıktı. Çift, o gece 26 yaşındaki Bieber'ın yeni satın aldığı elektrikli Rolls Royce'u tercih etti.

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İkilinin dikkat çeken gri renkli yeni otomobilinin 72 milyon TL olduğu öne sürüldü.

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Otomobil koleksiyonu olan Bieber'ın eşi arabaya binerken ona kapıyı açmaya çalıştığı görüldü.

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Bieber'ın toplam servetinin ise geçen yıl itibariyle 285 milyon dolar olduğu konuşuluyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şurayı bir düzeltelim Agzı açik birakan araba değil o ülkedeki fiyatıda değim bizdeki kur ve fahiş vergi
ne para ama

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