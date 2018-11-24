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Juventus 2 - 0 SPAL

İTALYA HABERLERİ  | 24.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Serie A'nın 13. haftasında Juventus evinde SPAL'ı Cristiano Ronaldo ve Mario Mandzukic'in golleriyle 2-0 yendi. Juventus bu galibiyetle 13. maçında 12. galibiyetini aldı.

Juventus 2 - 0 SPAL

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile SPAL karşı karşıya geldi. Allianz Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus, 29. dakikada Miralem Pjanic'in asisti ve Cristiano Ronaldo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıyı da baskılı oynayan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic'in takip golüyle farkı artırdı.

Bu maçın ardından Juventus, puanını 37'ye yükseltti ve en takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 9'a çıkardı. SPAL ise 13 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus - SPAL cristiano ronaldo Mario Mandzukic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
juventus uçuyor ronaldo ile real madrid ise düşüyor
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