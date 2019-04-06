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Juventus 2 - 1 Milan (Serie A)

İTALYA HABERLERİ  | 06.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

İtalya Ligi'nde haftanın en önemli maçında Juventus ile Milan karşılaştı. Torino'da oynanan zorlu mücadelede Juventus galibiyete ulaşmayı başardı.

Juventus 2 - 1 Milan (Serie A)

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, konuk ettiği Milan'ı 2-1 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.

Ligin 31. hafta mücadelesinde lider Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Milan'ı Allianz Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Milan, 39. dakikada Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus'ta kazanılan penaltı atışını 60. dakikada gole çeviren Paulo Dybala, skoru 1-1'e getirdi. Oyuna ikinci yarıda giren Moise Kean'in 84. dakikada fileleri havalandırmasıyla ev sahibi Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Juventus'ta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymezken, maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can sakatlanarak 25. dakikada yerini Sami Khedira'ya bıraktı. Milan'da ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı.

NAPOLI KAYBEDERSE JUVENTUS ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK

Milan'ı 2-1 mağlup eden Juventus, bu sonucun ardından ligde puanını 84'e yükseltti ve Napoli ile arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 21'e çıkardı. 52 puanda kalan Milan ise Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek adına kritik bir yenilgi aldı.

Napoli'yle arasındaki puan farkını 21'e yükselten Juventus, rakibinin bu hafta kaybetmesi durumunda bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Napoli, Serie A'nın 31. haftasında Genoa'yı konuk edecek.

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juventus milan serie a

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