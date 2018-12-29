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Juventus 2 - 1 Sampdoria

İTALYA HABERLERİ  | 29.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

Serie A'nın 19. haftasında lider Juventus sahasında Sampdoria'yı Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle 2-1 mağlup etti. Sampdoria'nın 90+2'de bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Juventus 2 - 1 Sampdoria

İtalya Serie A'da lider Juventus, 19. hafta mücadelesinde sahasında Sampdoria'yı ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Juventus, Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Quagliarella eski takımına penaltıdan golü atarak devrenin 1-1 bittiğini ilan etti. Fabio Quagliarella, bu golle David Trezeguet’den bu yana üst üste dokuz Serie A maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü sürdüren Juventus, 65. dakikada yıldızı Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Maçın 90+2. dakikasında Sampdoria, Saponara ile golü bulsa da VAR incelemesi sonrası pozisyon iptal edildi ve Juventus maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla Juventus puanını 53 yaparken, Sampdoria ise 29 puanda kaldı.

Juventus ayrıca, Serie A'nın ilk devresini 17 galibiyet 2 beraberlikle bitirerek İtalya rekorunu kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus - Sampdoria cristiano ronaldo

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