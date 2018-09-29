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Ne yaptın Ronaldo!

İTALYA HABERLERİ  | 29.09.2018 21:34 | Son Güncelleme

Juventus-Napoli maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Serie A'nın 7. haftasında Juventus sahasında Napoli'yi 3-1 yenerken, Ronaldo 2 asistle oynadı. Ronaldo diğer golde de başroldeydi.

Ne yaptın Ronaldo!

Serie A'nın 7. haftasında lider Juventus ile takipçisi Napoli, Torino'da karşı karşıya geldi. Maça Napoli hızlı başladı. 10. dakikada Mertens ile öne geçerken, Juve Ronaldo'nun asistinde Mandzukic'in golüyle devreye 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus'ta 49'da Ronaldo'nun direkten dönen topunu Mandzukic tamamladı ve skor 2-1 oldu. Mücadelenin 58. dakikasında Mario Rui ikinci sarı kartı görünce Napoli 10 kişi kaldı.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde yine Ronaldo'nun asistinde bu kez Bonucci topu ağlara göndererek Juventus'un 3-1'lik galibiyetini ilan etti. Bu sonuçla ligde 7'de 7 yapan Juventus, puanını 21'e yükseltti. Napoli ise 15 puanda kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Juventus-Napoli cristiano ronaldo Mario Mandzukic leonardo bonucci Dries Mertens Mario Rui

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