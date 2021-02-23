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Juventus 3 golle 3 puanı aldı

23.02.2021 07:19 | Son Güncelleme:
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Juventus 3 golle 3 puanı aldı

Serie A 23. haftasında Juventus, sahasında Crotone'yi 3-0 mağlup ederken Merih Demiral 90 dakika forma giydi.

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Juventus, saasında Crotone'u konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Mücadelenin 38. dakikasında Cristiano Ronaldo, Alex Sandro'nun yükselttiği topu kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Cristiano Ronaldo, 45+1. dakikada bu kez Ramsey'in ortasında kafayı vurarak ilk yarının 2-0 Juventus lehine sonuçlanmasını sağladı.

İkinci yarıda da etkili bir oyun ortaya koyan ve maçın hakimi olan Juventus, 66. dakikada Weston McKennie'nin golüyle skor 3-0 oldu.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, maçta 90 dakika başarıyla görev yaptı.

Bu sonucun ardından Juventus 45 puana yükselerek 1 maç eksiğiyle lider Inter ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. Crotone ise 12 puanla son sıradan bu hafta da kurtulamadı.

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