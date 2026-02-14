SPOR

Juventus’a gönderme, Fenerbahçe’ye ret! Melo’dan Türkiye itirafları

Galatasaray kariyerinde önemli başarılar elde etmiş Brezilyalı Felipe Melo'dan İtalyan basınına röportaj geldi. Melo, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Burak Kavuncu

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Felipe Melo İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

"JUVE GÜÇLÜYDÜ AMA BİZ..."

SORU: 13 yıl önceki Galatasaray-Juventus maçından aklınızda kalan bir an?

Felipe Melo, "Neden İtalya'da takım çalıştırmadığını anlamadığım Mancini, eğer %100'ümüzle oynarsak turu geçen tarafın biz olacağımızı söylemişti. Kar yağışını, sahanın sadece bir tarafının kardan temizlenmesini ve oynanamaz haldeki zemini hatırlıyorum.

Sneijder'in son saniyedeki golünü ve Conte'nin öfkesini... Juve güçlüydü ama biz daha güçlüydük." ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS TARAFTARI BANA KIZDI AMA..."

"Juventus taraftarları, kura çekiminden sonra Galatasaray için bir paylaşım yaptığım için sosyal medyada bana saldırdı ama ne yapmalıydım? İstanbul'da kazandım ve harika zaman geçirdim. O takıma daha bağlı olmam normal. Oynadığım tüm takımları kalbimde taşıyorum ama Galatasaray'ı daha fazla."

"GALATASARAY 5 KAT DAHA FAZLA PARA TEKLİF ETTİ!"

"Juventus'ta Conte bana güvenecekti ama Marotta'dan beni bırakmasını istedim. Paris Saint-Germain'e kiralık transfer için her şey ayarlanmıştı. Leonardo ile de konuşmuştum ama Galatasaray beş kat daha yüksek bir teklifle geldi. Parayı ve taraftarları tercih ettim. İmzalamadan önce stadyumda bir maç izledim ve aşık oldum."

"ŞU AN DENGELER ALT ÜST OLDU!"

“Benim oynadığım dönemde Fenerbahçe ile dengeler eşitti, kıyasıya bir rekabet vardı. Galatasaray şu an Süper Lig’deki tüm dengeleri alt üst etti. Fenerbahçe, yarışmaktan çok Galatasaray’ın yaptıklarını yaparak Galatasaray’a yetişmeye çalışıyor.”

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ...

En çok etkilendiği Juventus oyuncusunun kim olduğu sorulan Melo, "Kenan Yıldız dünyadaki en iyi oyunculardan biri." cevabını verdi.

FENERBAHÇE YANITI OLAY OLDU...

Futolculuk kariyerinde Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı sorusuna Melo, "Galatasaray'a geldikten bir yıl sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı fakat tabii ki reddettim. Asla kabul etmezdim." diye itirafta bulundu.

