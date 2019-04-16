Juventus-Ajax maçı öncesi olay! 54 kişi sınır dışı ediliyor

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Settimo Torinese otoyolunda durdurulan ve polis karakoluna götürülen 54 Hollandalı taraftarın kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
Verilen bilgilerde iki otobüs ile İtalya'ya gelen söz konusu Ajax taraftarlarının üzerlerinden sis bombası, fişek, silah ve bıçak çıktığı belirtilerek, maç öncesinde Juventuslu taraftarlarla sokak kavgası yapmayı planladıkları kaydedildi.
Diğer yandan konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Polise teşekkürler. Kimse düzeni bozmak için İtalya'ya gelemez. Statlarımız ve şehirlerimiz şiddet yanlılarına kapalıdır" dedi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin Amsterdam'da oynanan ilk maçı öncesinde her iki takımın taraftarları arasında olaylar çıkmış ve Hollanda polisi Juventus taraftarlarından 120 kişinin stadyuma girmesini engelleyerek, bazılarını gözaltına almıştı.
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