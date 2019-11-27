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Juventus - Atletico Madrid maçına Rihanna damga vurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 10:49 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İtalya’nın Torino kentindeki Allianz Stadium'da oynanan karşılaşmada sahadan galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Juventus olurken, maçın en dikkat çeken olayı sahada değil, tribündeydi. İşte Rihanna'nın tribünlerdeki çok özel anları...

Dünyaca ünlü şarkısı Rihanna, Juventus - Atletico Madrid maçını tribünden takip etti.

Juventus taraftarı olan 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, maçı büyük bir ilgiyle seyretti, zaman zaman yanındaki arkadaşından bilgi aldı.

Rihanna, taraftarı olduğu İtalyan ekibinin attığı golde büyük sevinç yaşadı.

Rihanna, kendisine hediye edilen üzerinde “Riri” yazan 20 numaralı Juventus formasıyla böyle poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
juventus atletico madrid rihanna

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Juventus'a sponsor olan firmanın reklamını yaptığından olmasın sakın? Ben bunlarda sempatiye inanmam.
Bu dövme sapıklığı çirkinliği nedir yav !!!!! İnsan bu kadar güzelken niye iğrenç hale sokar ??? Anlayabilmiş değilim
Yanındaki erkek kardeşi...Sizin haberciliğinizin ...
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