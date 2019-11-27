Juventus - Atletico Madrid maçına Rihanna damga vurdu

Dünyaca ünlü şarkısı Rihanna, Juventus - Atletico Madrid maçını tribünden takip etti.
Juventus taraftarı olan 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, maçı büyük bir ilgiyle seyretti, zaman zaman yanındaki arkadaşından bilgi aldı.
Rihanna, taraftarı olduğu İtalyan ekibinin attığı golde büyük sevinç yaşadı.
Rihanna, kendisine hediye edilen üzerinde “Riri” yazan 20 numaralı Juventus formasıyla böyle poz verdi.
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