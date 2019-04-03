Juventus, Cagliari deplasmanından 3 puanla döndü

Serie A'nın 30. haftasına en yakın takipçisinin 15 puan önünde lider başlayan Juventus, 12. sıradaki Cagliari'ye konuk oldu. Sakatlıkları süren Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Khedira, Mandzukic ve Dybala'nın kadroda yer almadığı Juventus, Bonucci'nin 22 ve Kean'in 85. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Juventus puanını 81'e çıkardı, Cagliari ise 33 puanda kaldı.

