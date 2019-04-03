Juventus, Cagliari deplasmanından 3 puanla döndü

Serie A'nın 30. haftasına en yakın takipçisinin 15 puan önünde lider başlayan Juventus, 12. sıradaki Cagliari'ye konuk oldu. Sakatlıkları süren Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Khedira, Mandzukic ve Dybala'nın kadroda yer almadığı Juventus, Bonucci'nin 22 ve Kean'in 85. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Juventus puanını 81'e çıkardı, Cagliari ise 33 puanda kaldı.
Fatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyin
Marcao ve Mariano'dan hakeme eleştiri
Federasyon başkanı istifa etti!
Derbide olay! Birbirlerine girdiler
Hüseyin Türkmen'in hedefi en iyiler
F.Bahçe şokta! 'Yok artık' dedirten talep
Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...
Isla'dan Quaresma itirafı!
Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!
Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...
Hakimi sezonu kapattı
En iyi ikili Rodallega ve Nwakeme
Bruno Alves’ten Juventus itirafı!
Old Firm derbisi Celtic'in
Okuyucu Yorumları 0 yorum