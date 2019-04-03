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Juventus, Cagliari deplasmanından 3 puanla döndü

İTALYA HABERLERİ  | 03.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Juventus, Cagliari'yi 2-0 yendi.

Juventus, Cagliari deplasmanından 3 puanla döndü

Serie A'nın 30. haftasına en yakın takipçisinin 15 puan önünde lider başlayan Juventus, 12. sıradaki Cagliari'ye konuk oldu. Sakatlıkları süren Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Khedira, Mandzukic ve Dybala'nın kadroda yer almadığı Juventus, Bonucci'nin 22 ve Kean'in 85. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Juventus puanını 81'e çıkardı, Cagliari ise 33 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
juventus İtalya serie a cagliari

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