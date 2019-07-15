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Juventus, gözünü Mauro Icardi'ye dikti

İTALYA HABERLERİ  | 15.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Inter'deki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için Juventus'un girişimleri ciddiyet kazandı. Inter, Arjantinli golcüsü için 50 milyon Euro istiyor.

Juventus, gözünü Mauro Icardi'ye dikti

Geçtiğimiz günlerde Inter'in kamp yaptığı otelden ayrılan ve çalışmalarına tek başına devam eecek olan Mauro Icardi için Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberler ciddiyet kazanmaya başladı.

Calcio Mercato'nun haberine göre Juventus, Arjantinli golcü için girişimlerini ciddi şekilde hızlandırdı. Bunun yanında Inter'in de Icardi için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis talep ettiği de yazıldı. Juventus'un Icardi transferine kaynak yaratmak içinse Gonzalo Higuain'i elden çıkarmaya çalıştığı da ifade edildi.

Juventus'a gitmeye sıcak bakan Icardi, Inter’in gençlik takımından sorumlu Daniele Bernazzani ile antrenmanlarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Mauro Icardi

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