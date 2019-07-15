Juventus, gözünü Mauro Icardi'ye dikti

Geçtiğimiz günlerde Inter'in kamp yaptığı otelden ayrılan ve çalışmalarına tek başına devam eecek olan Mauro Icardi için Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberler ciddiyet kazanmaya başladı.
Calcio Mercato'nun haberine göre Juventus, Arjantinli golcü için girişimlerini ciddi şekilde hızlandırdı. Bunun yanında Inter'in de Icardi için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis talep ettiği de yazıldı. Juventus'un Icardi transferine kaynak yaratmak içinse Gonzalo Higuain'i elden çıkarmaya çalıştığı da ifade edildi.
Juventus'a gitmeye sıcak bakan Icardi, Inter’in gençlik takımından sorumlu Daniele Bernazzani ile antrenmanlarına devam ediyor.
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