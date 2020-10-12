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Juventus, Merih Demiral için servet istiyor!

İTALYA HABERLERİ  | 12.10.2020 20:36 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa devlerinin transfer gündeminden düşmüyor. Yaz transfer döneminde özellikle İngiliz takımlarından önemli teklifler alan İtalyan ekibi, milli futbolcu için istediği miktarı belirledi.

Juventus, Merih Demiral için servet istiyor!

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa transfer gündemini bir süredir meşgul ediyor. Son transfer döneminde de ilgi odağı olan stoper oyuncusu ile, birçok dev kulübün ilgilendiği ortaya çıktı.Juventus, geçtiğimiz sezon 1998 doğumlu oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra, Atlerico Madrid ve Leicester gibi takımlardan teklif geldi.İspanyol ekibi Atletico 20 milyon euroyu gözden çıkarırken, Ocak ayında Leicester'dan da 25 milyonluk bir teklif geldi.

İNGİLTERE'DEN 3 TEKLİF GELDİ

Bu tekliflerin ardından İngiliz takımlarının milli futbolcuya olan ilgisi devam etti. 22 yaşındaki stoper için Tottenham, Everton ve Manchester United teklifte bulundu.
En ciddi teklif ise, 30 milyona kadar çıkan Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'dan geldi.Andrea Pirlo ise Merih Demiral'ı bırakmak istemiyor. Juventus, milli oyuncumuz için en az 50 milyon euro teklif gelirse satışı düşünecek.

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