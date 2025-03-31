Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi

İtalyan basınındaki haberde, "80-100 milyon euro arasında bir teklife hayır demek zor olsa da şu anda transfere onay verilmemesi düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Juventus'un ekonomik olarak sorun yaşamaması için Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının gerekliliği vurgulanırken, Torino temsilcisinin Devler Ligi bileti alması durumunda Kenan'ın takımda tutulabileceği kaydedildi.

HUIJSEN GERÇEĞİ

İtalyan ekibinin ayrıca geçen sezon gönderdiği Dean Huijsen'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemediği kaydedildi. Juventus, 19 yaşındaki stoper Huijsen'i geçen yaz 15 milyon euro bedelle Bournemouth'a göndermişti. Sergilediği performansın ardından genç stoperin adı Real Madrid ve Chelsea ile anılıyor.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.