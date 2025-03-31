SPOR

67
64
58
56
55
52
51
51
47
40
38
35
30
30
29
26
25
23
20
15
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2025 22:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, milli futbolcuya Premier Lig'den gelen ilgiye rağmen Kenan'ı satmaya sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun da kararının bu yönde olduğu yazıldı.

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi

İtalyan basınındaki haberde, "80-100 milyon euro arasında bir teklife hayır demek zor olsa da şu anda transfere onay verilmemesi düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Juventus'un ekonomik olarak sorun yaşamaması için Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının gerekliliği vurgulanırken, Torino temsilcisinin Devler Ligi bileti alması durumunda Kenan'ın takımda tutulabileceği kaydedildi.

HUIJSEN GERÇEĞİ

İtalyan ekibinin ayrıca geçen sezon gönderdiği Dean Huijsen'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemediği kaydedildi. Juventus, 19 yaşındaki stoper Huijsen'i geçen yaz 15 milyon euro bedelle Bournemouth'a göndermişti. Sergilediği performansın ardından genç stoperin adı Real Madrid ve Chelsea ile anılıyor.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Canlı Skor

Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacakCihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak
G.Saray mağlup olunca işler değişti! Şampiyonluk tahminini güncelledilerG.Saray mağlup olunca işler değişti! Şampiyonluk tahminini güncellediler
Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak'ın vefatı sonrasında çirkin paylaşımlar yapılmıştı! Ailesi harekete geçti

Volkan Konak'ın vefatı sonrasında çirkin paylaşımlar yapılmıştı! Ailesi harekete geçti

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

G.Saray mağlup olunca işler değişti! Şampiyonluk tahminini güncellediler

G.Saray mağlup olunca işler değişti! Şampiyonluk tahminini güncellediler

F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

Ancelotti'den canlı yayında Arda Güler'e gönderme!

Ancelotti'den canlı yayında Arda Güler'e gönderme!

Maçın oyuncusu seçildi, 4 koli yumurta kazandı!

Maçın oyuncusu seçildi, 4 koli yumurta kazandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.