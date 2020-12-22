Juventus-Napoli maçıyla ilgili tarihi karar

Serie A'da 4 Eylül'de oynanması planlanan Juventus-Napoli maçına, konuk ekip koronavirüs vakalarını sebep olarak göstererek çıkmamıştı. İtalya Futbol Federasyonu, Napoli'nin 3-0 hükmen yenilgisine hükmedince kulüp yetkilileri itirazda bulunmuştu. Napoli'nin itirazları reddedilince, yöneticiler konuyu İtalya Olimpiyat Komitesi'ne taşımıştı.

İtalya Olimpitat Komitesi ise maçın oynanmasına hükmetti. İtalya Futbol Federasyonu, Komite tarafından verilen kararı onadı.

Bunun üzerine, Juventus ile Napoli arasındaki maç, sezon içinde belirlenen bir tarihte oynanacak. Juventus'a verilen 3 puan ve Napoli'ye verilen -1 puan silinecek.

