SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Juventus Pogba için Dybala ve Pjanic'i takasa sunacak!

Juventus Pogba için Dybala ve Pjanic'i takasa sunacak!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.03.2020 22:34 | Son Güncelleme

İtalyan devi Juventus, Paul Pogba için Manchester United'a Paulo Dybala veya Miralem Pjanic'i önerecek.

Juventus Pogba için Dybala ve Pjanic'i takasa sunacak!

Manchester United forması altında sergilediği performansla Juventus'taki günlerini aratan Fransız yıldız Paul Pogba'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüküyle bakılıyor. Juventus da forması altında harikalar yaratan eski oyuncusunu yeniden kadroya katmanın peşinde.

İTALYAN BASINI YAZDI

Pogba'nın transferinde en avantajlı takım olarak Real Madrid aktarılsa da İtalyan basınından TuttoSport'un iddiasına göre Juventus, güçlü bir takas önerisiyle avantajlı duruma geçmeyi planlıyor. Juventus, Pogba'nın takıma yeniden kazandırılması adına Paulo Dybala veya Miralem Pjanic'i İngiliz temsilcisine takasta önermeyi düşünüyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
Aleksander Ceferin ligler için tarih verdi!Aleksander Ceferin ligler için tarih verdi!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus Manchester United pogba Dybala

En Çok Okunan Haberler

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Bakan Koca: Can kaybı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

Federasyon başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Federasyon başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Aleksander Ceferin ligler için tarih verdi!

Aleksander Ceferin ligler için tarih verdi!

G.Saraylı yıldızdan flaş açıklama!

G.Saraylı yıldızdan flaş açıklama!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Ligler iptal olursa kim şampiyon olur?

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Daum: Reddettiğim için pişmanım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus Pogba için Dybala ve Pjanic'i takasa sunacak!

M. United - Juventus arasında dev takas

Aleksander Ceferin: Eskisi gibi olmayacak

Aleksander Ceferin ligler için tarih verdi!

Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada olay oldu

Ryan Babel'in paylaşımı olay oldu

FIFA, sözleşmesi biten oyuncuların sürelerini uzatıyor!

FIFA'dan dev adım! Sözleşmeler uzayacak!

Koronavirüsten futbola darbe! Hepsi işsiz kaldı

Futbola koronavirüs darbesi! Hepsi işsiz kaldı!

Hulk eski eşinin yeğeniyle evlendi!

Eski eşinin yeğeniyle evlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.