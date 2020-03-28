Juventus Pogba için Dybala ve Pjanic'i takasa sunacak!

Manchester United forması altında sergilediği performansla Juventus'taki günlerini aratan Fransız yıldız Paul Pogba'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüküyle bakılıyor. Juventus da forması altında harikalar yaratan eski oyuncusunu yeniden kadroya katmanın peşinde.
Pogba'nın transferinde en avantajlı takım olarak Real Madrid aktarılsa da İtalyan basınından TuttoSport'un iddiasına göre Juventus, güçlü bir takas önerisiyle avantajlı duruma geçmeyi planlıyor. Juventus, Pogba'nın takıma yeniden kazandırılması adına Paulo Dybala veya Miralem Pjanic'i İngiliz temsilcisine takasta önermeyi düşünüyor.
F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!
Eski kulübü Ryan Donk'un peşinde
Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!
Ünlü yönetmenden Atiba paylaşımı
G.Saraylı yıldızdan flaş açıklama!
Shevchenko'dan flaş koronavirüs açıklaması
Altınordu'dan paylaşım zinciri
Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj
'Evde kalmak neler kaçırdığımızı gösterdi'
İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum