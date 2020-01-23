ÖZET | Juventus 3-1 Roma (İtalya Kupası)

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip baskılı başlarken, 26. dakikada Cristiano Ronaldo siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başında, iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirirken, golü bulan taraf başkent ekibi oldu.
Juventus, maçı 3-1 kazanarak, adını yarı finale yazdırırken, Roma kupaya çeyrek finalde veda etti. Bu arada, Roma kadrosunda bulunan diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kadroda yer almasına karşın, maçta görev almadı. Kupa çeyrek finalinde; 28 Ocak Salı günü; Milan-Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter-Fiorentina maçları oynanacak ve yarı finale yükselen son iki takım da belli olacak.
(AA)
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