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Juventus şokta! Soruşturma açıldı, 3 saat ifade verdi...

26.03.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'a soruşturma açıldı! "Prisma" isimli soruşturmada dünyaca ünlü yıldız futbolcular ifadeye çağırıldı. İşte soruşturmanın sebebi ve oyuncuların ifadelerine yönelik detaylar...

Juventus şokta! Soruşturma açıldı, 3 saat ifade verdi...
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a yönelik gerçekleştirilen "Prisma" isimli soruşturma kapsamında futbolcuların ifadesine başvuruldu.

ALEX SANDRO VE BERNARDESCHI, İFADEYE ÇAĞIRILDI

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Juventus'a ilişkin yürüttüğü "Prisma" isimli soruşturmanın, 23 Mart'ta başlayan ikinci dalga arama ve sorgulama safhasında savcılar, bilgilerine başvurmak üzere Brezilyalı futbolcu Alex Sandro ile İtalyan oyuncu Bernardeschi'nin ifadeye çağırdı.

DYBALA 3 SAAT İFADE VERDİ

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Torino Cumhuriyet Savcıları da dün Arjantinli Paulo Dybala'yı, ifadeye çağırarak ilk kez bir futbolcunun ifadesine başvurmuştu. Dybala, savcılıkta yaklaşık 3 saat kalmıştı.

İlk kez geçen kasım ayı sonunda kulüp tesislerinde arama yapılması ve bazı kişilere yönelik sorgulamalarla gündeme gelen "Prisma" adlı mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması dün yeni bir aşamaya geçilmişti.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İtalyan mali polis ekipleri, 23 Mart akşamı Torino, Roma ve Milano'da kulüple bağlantılı bazı hukuk bürolarında arama yapmıştı. Bu son arama dalgasının odağında, salgın döneminde oyuncu hesaplarının dondurulması ve bununla alakalı oyunculara yapılan maaş ödemeleri yer aldığı belirtilmişti.

"PRİSMA" İSİMLİ SORUŞTURMA NEDEN AÇILDI?

Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle anılan soruşturma, Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2021'de başlatılmış, ilk arama ve sorgulamalar Kasım ile Aralık 2021'de yapılmıştı. Soruşturmanın ilk dalgasında 2019-2021 dönemindeki mali hesaplar ve özellikle aralarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2018'de siyah-beyazlı kulübe transferi de olmak üzere bazı futbolcuların transferlerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları incelemeye alınmış, bazı kulüp yöneticilerinin de ifadelerine başvurulmuştu.

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