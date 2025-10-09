Juventus'ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! İtalyan devinden ayrılıyor mu?

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürmek için masaya oturdu fakat uzlaşma sağlayamadı.

KENAN YILDIZ MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'tan 1.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız, yeni sözleşmesi için İtalyan devinden 5 milyon Euro istedi. Haberde, Juventus'un 4.5 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklif sunduğu, performansa bağlı primlerle bu tutarın 6 milyon Euro seviyelerine ulaşabileceği belirtildi. Şu an için Kenan Yıldız ile bir anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

CHELSEA'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Kenan Yıldız için Chelsea, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 70 milyon Euro gibi rekor bir teklif sunmuş, Juventus bu teklifi geri çevirmişti. Haberde, milli yıldızı temsil etmek isteyen pek çok menajer bulunduğu, bunlar arasında Cristiano Ronaldo ve Lamine Yamal gibi isimlerin menajeri olan Jorge Mendes'in de yer aldığı kaydedildi.