SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! İtalyan devinden ayrılıyor mu?

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi yaşanıyor. Sözleşme yenilemek için Kenan ile masaya oturan İtalyan devi istediği yanıtı alamadı. Görüşmeler çıkmaza girerken, ünlü menajer Jorge Mendes'in konuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! İtalyan devinden ayrılıyor mu?
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürmek için masaya oturdu fakat uzlaşma sağlayamadı.

KENAN YILDIZ MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Juventus ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! İtalyan devinden ayrılıyor mu? 1

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'tan 1.5 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız, yeni sözleşmesi için İtalyan devinden 5 milyon Euro istedi. Haberde, Juventus'un 4.5 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklif sunduğu, performansa bağlı primlerle bu tutarın 6 milyon Euro seviyelerine ulaşabileceği belirtildi. Şu an için Kenan Yıldız ile bir anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

CHELSEA'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Juventus ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi! İtalyan devinden ayrılıyor mu? 2

Kenan Yıldız için Chelsea, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 70 milyon Euro gibi rekor bir teklif sunmuş, Juventus bu teklifi geri çevirmişti. Haberde, milli yıldızı temsil etmek isteyen pek çok menajer bulunduğu, bunlar arasında Cristiano Ronaldo ve Lamine Yamal gibi isimlerin menajeri olan Jorge Mendes'in de yer aldığı kaydedildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
Fenerbahçe'de devre arasında yaprak dökümü! Üç oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildiFenerbahçe'de devre arasında yaprak dökümü! Üç oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi
Anahtar Kelimeler:
Juventus Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.