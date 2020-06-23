SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'ta Merih Demiral'dan dönüş sinyali

Juventus'ta Merih Demiral'dan dönüş sinyali

İTALYA HABERLERİ  | 23.06.2020 21:20 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yakında takıma döneceğini belirtti.

Juventus'ta Merih Demiral'dan dönüş sinyali

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi. Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.

Juventus’un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Milan deplasmanda dört golle şov yaptı!Milan deplasmanda dört golle şov yaptı!
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldı!

Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrıldı!

Galatasaray'a bir darbe daha! Mert Hakan'dan sonra...

Galatasaray'a bir darbe daha! Mert Hakan'dan sonra...

''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''

''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı!

Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şampiyon olursak soyunurum

Şampiyon olursak soyunurum

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yıldız oyuncunun son hali gündem yarattı!

Yıldız oyuncunun son hali gündem yarattı!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'ta Merih Demiral'dan dönüş sinyali

Merih Demiral'dan müjde

ÖZET | Lecce - Milan maç sonucu: 1-4

Milan deplasmanda dört golle şov yaptı!

Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!

Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!

ÖZET | Torino - Parma maç sonucu: 1-1

Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'den Balotelli'ye eleştiri

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'den Balotelli'ye eleştiri

Cengiz Ünder'e Manchester United talip oldu

Cengiz Ünder'e dev talip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.