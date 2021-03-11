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Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor!

11.03.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto hezimeti sonrası Juventus'ta Cristiano Ronaldo ile yollar ayrılabilir. Portekizli yıldız futbolcunun İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami ile temas halinde olduğu belirtildi.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham ile temas halinde olduğu iddia edildi.Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'yu uzatmada 3-2 yenmesine rağmen rakibine elenerek turnuvaya veda eden Juventus'ta Ronaldo ayrılığı yaşanabilir.

İngiliz basını Portekizli yıldız futbolcunun Amerika'ya transfer olabileceğini yazdı.Haberde David Beckham'ın takımında görmek istediği Cristiano Ronaldo için hem Juventus'a reddedemeyeceği bir teklif yapacağı hem de yıldız futbolcunun ilgisini çekecek 3 yıllık sözleşme sunacağı belirtildi.

JUVENTUS GİTMESİNE ONAY VERECEK

36 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Juventus'un da yıllık 31 milyon euroluk maaşı nedeniyle yaz transfer döneminde yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

BECKHAM RONALDO'YU İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde David Beckham verdiği bir röportajda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
messi ciyim ronaldo yu pek beğenmiyorum ama avrupa yı öttürdü, tozunu attı alacağını aldı, ispa edeceği bişey kalmadı zaten. amaerika en doğru karar messi nin bi kaç şamp ligi alıp gitmesi gerek amerika ya

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