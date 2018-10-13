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Juventus'ta Ronaldo krizi!

İTALYA HABERLERİ  | 13.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon Euro bedelle transfer eden Juventus, Portekizli yıldızla ilgili çıkan tecavüz iddialarıyla ilgili zor günler geçiyor. Juventus'un hisselerinde iddiaların ortaya atıldığı ilk günden sonra yaklaşık %30'luk bir değer kaybı yaşandığı ortaya çıktı.

Juventus'ta Ronaldo krizi! Hisseler çakıldı

Juventus'ta Ronaldo şoku

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İtalyan devi Juventus, Portekizli süperstar Ronaldo hakkında çıkan tecavüz iddiaları nedeniyle çok zor günler geçiriyor.

İtalyan devi Juventus, Portekizli süperstar Ronaldo hakkında çıkan tecavüz iddiaları nedeniyle çok zor günler geçiriyor.
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Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti.

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti.
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Der Spiegel'e verdiği röportajda Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Mayorga, Portekizlinin kendisini ters ilişkiye zorladığını belirtmişti.

Der Spiegel'e verdiği röportajda Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Mayorga, Portekizlinin kendisini ters ilişkiye zorladığını belirtmişti.
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İddiaların ardından Der Spiegel dergisi, Ronaldo'nun Mayorga'ya verdiği 325 bin Euro'luk sus payının belgelerini yayımlamıştı.

İddiaların ardından Der Spiegel dergisi, Ronaldo'nun Mayorga'ya verdiği 325 bin Euro'luk sus payının belgelerini yayımlamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde de Ronaldo'nun avukatı da Portekizli yıldızla Mayorga arasında bir anlaşma olduğunu doğrulamış ancak bunun suçun kabulü anlamına gelmediğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde de Ronaldo'nun avukatı da Portekizli yıldızla Mayorga arasında bir anlaşma olduğunu doğrulamış ancak bunun suçun kabulü anlamına gelmediğini söylemişti.
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Almanya'da yayım yapan dergi tarafından yayımlanan diğer belgelerde ise yıldız futbolcunun tecavüz suçunu itiraf ettiğine dair kayıtlar ortaya çıkmıştı.

Almanya'da yayım yapan dergi tarafından yayımlanan diğer belgelerde ise yıldız futbolcunun tecavüz suçunu itiraf ettiğine dair kayıtlar ortaya çıkmıştı.
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Ronaldo'nun avukatı bunu yalanlasa da dergi, yaptığı yazılı açıklamayla yaptığı haberin arkasında olduğunu belirtmişti.

Ronaldo'nun avukatı bunu yalanlasa da dergi, yaptığı yazılı açıklamayla yaptığı haberin arkasında olduğunu belirtmişti.
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Yargıya taşınan konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Ronaldo'nun kulübü Juventus'ta büyük bir kriz patlak verdi.

Yargıya taşınan konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Ronaldo'nun kulübü Juventus'ta büyük bir kriz patlak verdi.
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İtalyan kulübünün söz konusu süreçten ötürü mali anlamda ciddi bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı.

İtalyan kulübünün söz konusu süreçten ötürü mali anlamda ciddi bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı.
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Nitekim Torino kulübünün hisseleri, iddiaların ortaya atıldığı ilk günden yaklaşık %30'luk bir değer kaybı yaşadı.

Nitekim Torino kulübünün hisseleri, iddiaların ortaya atıldığı ilk günden yaklaşık %30'luk bir değer kaybı yaşadı.
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Öte yandan ada basınından The Sun'a konuşan bir finans uzmanı, Juve'nin Ronaldo transferinden beklediği gelirlerin şu anda ciddi bir risk altında olduğunu söyledi.

Öte yandan ada basınından The Sun'a konuşan bir finans uzmanı, Juve'nin Ronaldo transferinden beklediği gelirlerin şu anda ciddi bir risk altında olduğunu söyledi.
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Juve'nin Ronaldo ile ilgili tecavüz iddialarından ötürü yeni sponsor bulmasının çok zorlaştığı hatta mevcut sponsorlarını da kaybedebileceği konuşuluyor. (Fanatik)

Juve'nin Ronaldo ile ilgili tecavüz iddialarından ötürü yeni sponsor bulmasının çok zorlaştığı hatta mevcut sponsorlarını da kaybedebileceği konuşuluyor. (Fanatik)
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Juventus'ta Ronaldo krizi!

Juventus'ta Ronaldo krizi!
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Juventus'ta Ronaldo krizi!

Juventus'ta Ronaldo krizi!
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Kathryn Mayorga juventus

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