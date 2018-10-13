Juventus'ta Ronaldo krizi! Hisseler çakıldı

Juventus'ta Ronaldo şoku

1 / 14 İtalyan devi Juventus, Portekizli süperstar Ronaldo hakkında çıkan tecavüz iddiaları nedeniyle çok zor günler geçiriyor.

2 / 14 Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti.

3 / 14 Der Spiegel'e verdiği röportajda Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Mayorga, Portekizlinin kendisini ters ilişkiye zorladığını belirtmişti.

4 / 14 İddiaların ardından Der Spiegel dergisi, Ronaldo'nun Mayorga'ya verdiği 325 bin Euro'luk sus payının belgelerini yayımlamıştı.

5 / 14 Geçtiğimiz günlerde de Ronaldo'nun avukatı da Portekizli yıldızla Mayorga arasında bir anlaşma olduğunu doğrulamış ancak bunun suçun kabulü anlamına gelmediğini söylemişti.

6 / 14 Almanya'da yayım yapan dergi tarafından yayımlanan diğer belgelerde ise yıldız futbolcunun tecavüz suçunu itiraf ettiğine dair kayıtlar ortaya çıkmıştı.

7 / 14 Ronaldo'nun avukatı bunu yalanlasa da dergi, yaptığı yazılı açıklamayla yaptığı haberin arkasında olduğunu belirtmişti.

8 / 14 Yargıya taşınan konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Ronaldo'nun kulübü Juventus'ta büyük bir kriz patlak verdi.

9 / 14 İtalyan kulübünün söz konusu süreçten ötürü mali anlamda ciddi bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı.

10 / 14 Nitekim Torino kulübünün hisseleri, iddiaların ortaya atıldığı ilk günden yaklaşık %30'luk bir değer kaybı yaşadı.

11 / 14 Öte yandan ada basınından The Sun'a konuşan bir finans uzmanı, Juve'nin Ronaldo transferinden beklediği gelirlerin şu anda ciddi bir risk altında olduğunu söyledi.

12 / 14 Juve'nin Ronaldo ile ilgili tecavüz iddialarından ötürü yeni sponsor bulmasının çok zorlaştığı hatta mevcut sponsorlarını da kaybedebileceği konuşuluyor. (Fanatik)

13 / 14 Juventus'ta Ronaldo krizi!