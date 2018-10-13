Juventus'ta Ronaldo krizi! Hisseler çakıldı
Juventus'ta Ronaldo şoku
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İtalyan devi Juventus, Portekizli süperstar Ronaldo hakkında çıkan tecavüz iddiaları nedeniyle çok zor günler geçiriyor.
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Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti.
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Der Spiegel'e verdiği röportajda Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Mayorga, Portekizlinin kendisini ters ilişkiye zorladığını belirtmişti.
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İddiaların ardından Der Spiegel dergisi, Ronaldo'nun Mayorga'ya verdiği 325 bin Euro'luk sus payının belgelerini yayımlamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde de Ronaldo'nun avukatı da Portekizli yıldızla Mayorga arasında bir anlaşma olduğunu doğrulamış ancak bunun suçun kabulü anlamına gelmediğini söylemişti.
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Almanya'da yayım yapan dergi tarafından yayımlanan diğer belgelerde ise yıldız futbolcunun tecavüz suçunu itiraf ettiğine dair kayıtlar ortaya çıkmıştı.
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Ronaldo'nun avukatı bunu yalanlasa da dergi, yaptığı yazılı açıklamayla yaptığı haberin arkasında olduğunu belirtmişti.
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Yargıya taşınan konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Ronaldo'nun kulübü Juventus'ta büyük bir kriz patlak verdi.
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İtalyan kulübünün söz konusu süreçten ötürü mali anlamda ciddi bir kayıp yaşadığı ortaya çıktı.
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Nitekim Torino kulübünün hisseleri, iddiaların ortaya atıldığı ilk günden yaklaşık %30'luk bir değer kaybı yaşadı.
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Öte yandan ada basınından The Sun'a konuşan bir finans uzmanı, Juve'nin Ronaldo transferinden beklediği gelirlerin şu anda ciddi bir risk altında olduğunu söyledi.
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Juve'nin Ronaldo ile ilgili tecavüz iddialarından ötürü yeni sponsor bulmasının çok zorlaştığı hatta mevcut sponsorlarını da kaybedebileceği konuşuluyor. (Fanatik)
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Juventus'ta Ronaldo krizi!
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Juventus'ta Ronaldo krizi!
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