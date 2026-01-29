SPOR

Juventus'ta Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Kenan Yıldız'dan sonra "Yeni Prens" de imzayı attı

Serie A devi Juventus, Kenan Yıldız projesinin müthiş başarısından sonra rotasını yeniden Türk yeteneklere çevirdi! Siyah-Beyazlılar, Ajax altyapısının parlayan yıldızı 16 yaşındaki milli gururumuz Esad Deniz'i renklerine bağladı. Sağlık kontrolünden geçen genç golcü, Kenan Yıldız'ın izinden yürümeye hazırlanıyor.

Emre Şen
Juventus, Bayern Münih'ten keşfettiği ve bir dünya yıldızına dönüştürdüğü Kenan Yıldız'ın ardından, geleceğe yatırım hamlesini yine bir Türk futbolcuyla yaptı. İtalyan devi, Ajax forması giyen 16 yaşındaki forvet Esad Deniz'i transfer etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ, İMZA YARIN

Juventus ta Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Kenan Yıldız dan sonra "Yeni Prens" de imzayı attı 1

Fabrizio Romano'nun haberine göre; genç yetenek bugün İtalya'ya giderek Juventus için sağlık kontrollerinden geçti. Transferin resmi duyurusunun yarın yapılması bekleniyor.

"YENİ KENAN YILDIZ"

Juventus ta Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Kenan Yıldız dan sonra "Yeni Prens" de imzayı attı 2

Hollanda doğumlu olan ve 2010 jenerasyonunun en dikkat çeken isimleri arasında gösterilen Esad Deniz, Juventus ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Futbola Go Ahead Eagles'ta başlayan, 2024 yazında Ajax altyapısına geçen Esad, milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullanmıştı.

AYNI YOLUN YOLCUSU

Juventus ta Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Kenan Yıldız dan sonra "Yeni Prens" de imzayı attı 3

Esad Deniz'in hikayesi, şimdiden Kenan Yıldız'a benzetiliyor. Kenan da 2022 yazında benzer yaşlarda Juventus'un B takımına katılıp kısa sürede A takıma yükselerek 10 numaralı formayı sırtına geçirmişti. Esad'ın da Torino ekibinde Kenan Yıldız'ın mentörlüğünde hızla yükselmesi bekleniyor.

