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  4. Juventus'tan 8 dakikada tarihi geri dönüş! Milli yıldız Kenan Yıldız sahnede...

Juventus'tan 8 dakikada tarihi geri dönüş! Milli yıldız Kenan Yıldız sahnede...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.05.2024 07:59
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İtalya Serie A 37. hafta maçında Juventus, 3-0 geriye düştüğü maçta 8 dakikada içinde 3 gol bularak Bologna ile 3-3 berabere kaldı. Uzun yıllar hatırlanacak mücadelede Juventus'a beraberliği getiren gol milli oyuncumuz Kenan Yıldız'dan geldi. İşte detaylar...

Juventus'tan 8 dakikada tarihi geri dönüş! Milli yıldız Kenan Yıldız sahnede...

İtalya Serie A 37. hafta maçında Bologna sahasında Juventus'u konuk etti. Tam 6 golün kaydedildiği mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya ev sahibi Bologna çok hızlı başladı. Maçın 2. dakikasında Riccardo Calafiori'nin golüyle öne geçen Bologna, 11. dakikada Santiago Castro ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Bologna'da Riccardo Calafiori, bu kez 53. dakikadaki golüyle skoru 3-0 yaptı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

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3-0'ın ardından Juventus 8 dakika içinde tarihi bir dönüşe imza attı. Dakika 76'da rakip ağları sarsan Federico Chiesa farkı ikiye indirdi. Baskısını artıran Juventus, 83. dakikada Arkadiusz Milik'in attığı golle farkı bire indirmeyi başardı.

MİLLİ YILDIZ SAHNEDE

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Golün hemen ardından Juventus'ta bu kez sahneye milli oyuncumuz Kenan Yıldız çıktı. Şık bir gole imza atan Kenan Yıldız, skoru 3-3'e getirerek takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda puanını 68'e yükseltti. Ligin son maçında Bologna, Genoa deplasmanına gidecek. Juventus ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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