Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

İtalyan basını, Çizme devi Juventus'un Ronaldo'nun sözleşmesinin uzatılacağını yazdı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus, 35 yaşındaki Portekizli yıldızı uzun yıllar elinde tutmak istiyor. Kulüpte yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo, teklifi kabul ederse 39 yaşına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

RUGANI'NİN ARDINDAN DÖNMEME KARARI ALDI

Bu arada yıldız futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ülkesi Portekiz'e gitmiş, İtalya'da yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye bir süre dönmeyeceğini açıklamıştı.