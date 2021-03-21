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Juventus'tan evinde şok mağlubiyet

21.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus evinde Benevento'ya 1-0 yenildi ve zirve yarışında bir darbe daha aldı.

Juventus'tan evinde şok mağlubiyet

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus evinde Benevento ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Benevento sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Filippo Inzaghi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Benevento, böylece Juventus'tan bu sezon iki maçta 4 puan almayı başardı.

Benevento'ya galibiyeti getiren gol, 69. dakikada Arjantinli golcü Adolfo Gaich'ten geldi. Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 5 maç sonra yenilen Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisine düştü ve 55 puanla 3. sırada kaldı. 11 maç sonra kazanan Benevento ise 29 puanla 16. sırada yer alarak, küme düşme hattının 7 puan üstüne yükseldi.

Serie A'nın 29. haftasında Juventus deplasmanda Torino ile derbide karşılaşacakken, Benevento ise evinde Parma'yı konuk edecek.

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