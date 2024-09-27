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Juventus'tan flaş Victor Osimhen açıklaması! ''Neredeyse 4 ay uğraştım''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 18:33
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Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen için açıklamalar yaptı.

İşte Juventus Sportif Direktörü Cristiano Guintoli'nin açıklamaları;

''KARİYERİMDEKİ EN ZOR TRANSFER''

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"Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım."

"NAPOLI'NİN SATMASI GEREKİRDİ"

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Deneyimli futbol adamı, "Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS'UN OSIMHEN ISRARI

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Öte yandan İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Victor Osimhen için bir hamle düşünüyor.

Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşme bilmesi için Napoli'nin fiyat talebinde önemli indirime gitmesinin gerektiğinin altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus galatasaray Victor Osimhen
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