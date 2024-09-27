Juventus'tan flaş Victor Osimhen açıklaması! ''Neredeyse 4 ay uğraştım''

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen için açıklamalar yaptı.

İşte Juventus Sportif Direktörü Cristiano Guintoli'nin açıklamaları;

''KARİYERİMDEKİ EN ZOR TRANSFER''

"Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım."

"NAPOLI'NİN SATMASI GEREKİRDİ"

Deneyimli futbol adamı, "Victor Osimhen'in bence transfer dönemi bitmeden satılması gerekiyordu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS'UN OSIMHEN ISRARI

Öte yandan İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus, Victor Osimhen için bir hamle düşünüyor.

Nijeryalı golcünün transferinin gerçekleşme bilmesi için Napoli'nin fiyat talebinde önemli indirime gitmesinin gerektiğinin altı çizildi.