SPOR

Juventus'tan Manchester United'ın 30 milyon Euro'luk Merih Demiral teklifine ret

İTALYA HABERLERİ  | 18.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Manchester United'ın milli oyuncumuz Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon Euro'luk teklif yaptığını ancak İtalyan devinin "Merih satılık değil" cevabını verdiğini yazdı. Juventus'un verdiği asker selamı nedeniyle Merih Demiral'ı takımdan gönderilmesi isteniyordu.

Juventus'tan Manchester United'ın 30 milyon Euro'luk Merih Demiral teklifine ret

Verdiği asker selamı nedeniyle İtalya'da eleştirilse de Juventus'un yetenekli stoperimiz Merih Demiral'ı bırakmaya niyeti yok...

Sky Italia'da yer alan habere göre; Manchester United, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici ise cevap olarak herhangi bir rakam belirtmeyip, Merih Demiral'ın satılık olmadığı yanıtını verdi.

Haberin detayında, 32 yaşındaki Leonardo Bonucci'nin futbol kariyerinin sonlarında olduğu hatırlatılarak Juventus'un 21 yaşındaki Merih Demiral ve 20 yaşındaki Matthijs de Ligt ile uzun yıllar boyunca savunma hattını güven altına aldığı belirtildi.

BU SEZON TEK MAÇTA SÜRE ALDI
Bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 1 maça çıkan Merih Demiral, o maçta da penaltı yaptırmıştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor ve Sassuolo takımlarında da oynayan Merih Demiral, milli formamızı ise 10 kez terletti.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Ve Kolarov imzayı atıyor!Ve Kolarov imzayı atıyor!
Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral juventus Manchester United

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

Falcao'ya müthiş talip! Geri dönüyor

De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı

De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı

Ve Kolarov imzayı atıyor!

Ve Kolarov imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'tan Manchester United'ın 30 milyon Euro'luk Merih Demiral teklifine ret

Juventus, Merih Demiral için kararını verdi

Ve Kolarov imzayı atıyor!

Ve Kolarov imzayı atıyor!

Milan'ın Zeki Çelik'i transfer etmek istediği iddia edildi

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Milan, Zeki Çelik'in peşinde

Zeki Çelik'e dev talip

Silvio Berlusconi: Milan'ı bana geri verin

''Milan'ı bana geri verin''

Ozan Kabak ve Elneny sürprizi! Transfer...

Ozan Kabak ve Elneny sürprizi! Transfer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.