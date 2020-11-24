SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo kararı!

Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo kararı!

İTALYA HABERLERİ  | 24.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, Merih Demiral'ın takımda kalacağını ve transferin kendileri için bir opsiyon olmadığını açıkladı.

Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo kararı!

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, A Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın geleceğinin Juventus'ta olduğunu söyledi.

Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir enerji vererek geri döndüğünü ifade eden Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi. Ağır bir sakatlık döneminden geçti ancak fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil" dedi.

CRISTIANO RONALDO KALACAK

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Paratici, "Cristiano bizimle kalacak. Her zaman transfer söylentileri çıkıyor ve biz artık bunu normal karşılıyoruz. Ne Cristiano'nun ne de Juventus kulübünün transfer süreci hakkında bir kararı yok. Cristiano'nun geleceği Juventus'ta olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Milan'da Ibrahimoviç şoku! Milan'da Ibrahimoviç şoku!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama
İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Caner ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Flaş açıklama! "Futbolcu ha maç satmış, ha karısını satmış"
Flaş açıklama! "Futbolcu ha maç satmış, ha karısını satmış"
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
MD28 için 75M € isteyin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo kararı!
Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo kararı!
Milan'da Ibrahimoviç şoku! 6 maçı kaçıracak...
Milan'da Ibrahimoviç şoku!
Juventus’ta Merih Demiral şoku!
Juventus’ta Merih Demiral şoku!
İtalyanlardan Merih Demiral'a övgü! "Yeni bir çağ başlayabilir"
Juventus için yeni bir çağ başlayabilir
ÖZET | Napoli 1-3 Milan
Ibrahimovic böyle istedi! 10 yıl sonra gelen galibiyet...
ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0
Juventus Ronaldo ile kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.