Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi olabilir

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, Juventus’ta Merih Demiral'ın, Roma'da da Nicolo Zaniolo'nun sakatlıkları damgasını vurdu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yapan Juventus Teknik Direktörü Sarri, maçın 60 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için memnunum" dedi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih’te burkulma var. Yarın sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu. Juventus Teknik Direktörü, maç sırasında önemli sakatlık geçiren Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'ya da iyileşme sürecinde bol şans diledi.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı’ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü. Bu arada, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’dan da maçta sakatlanan takım arkadaşı Merih Demiral ile Romalı Zaniolo'ya destek mesajı geldi.