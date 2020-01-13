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  4. Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi olabilir

Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi olabilir

İTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 03:59 | Son Güncelleme

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Roma maçında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığının ciddi olabileceğini, futbolcunun durumunun yarın yapılacak kontrollerde netlik kazanacağını söyledi.

Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi olabilir

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, Juventus’ta Merih Demiral'ın, Roma'da da Nicolo Zaniolo'nun sakatlıkları damgasını vurdu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yapan Juventus Teknik Direktörü Sarri, maçın 60 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için memnunum" dedi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih’te burkulma var. Yarın sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu. Juventus Teknik Direktörü, maç sırasında önemli sakatlık geçiren Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'ya da iyileşme sürecinde bol şans diledi.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı’ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü. Bu arada, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’dan da maçta sakatlanan takım arkadaşı Merih Demiral ile Romalı Zaniolo'ya destek mesajı geldi.

Dybala, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiral ve Zaniolo’nun sakatlıkları sebebiyle çok üzgünüm. Merih, seni daha güçlü ve çabuk dönmeni bekliyorum. Nicolo sana da bol şans diliyorum. Daha iyi şekilde döneceksin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo’nun durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun maç sırasında sağ diz ön çapraz bağıyla ilişkili menisküs yaralanması geçirdiğini ve bugün ameliyat edileceğini açıkladı.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, Zaniolo'nun iyileşmesinin zaman alacağı, genç oyuncunun sezonu kapatmış olabileceği belirtildi. Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Size yemin ederim, skisinden daha güçlü döneceğim" ifadesini kullanan Zaniolo'ya, takım arkadaşlarının yanı sıra futbol dünyasının önemli isimlerinden destek mesajları geldi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
juventus roma Sarri Merih Demiral

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