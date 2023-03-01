Juventus, Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi! Pogba uzun süre sonra sahne aldı...

Torino'da Juventus'un sahası Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı gol düellosu şeklinde geçti. Torino derbisi olarak anılan karşılaşmayı 4-2 kazanan Juventus, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Torino maçıyla puanını 35 yaptı ve 7. basamakta yer aldı.

Torino ise haftayı puansız kapattı ve 31 puanla 9. sırada yer buldu.

