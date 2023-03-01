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Juventus, Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi! Pogba uzun süre sonra sahne aldı...

01.03.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, konuk ettiği rakibi Torino'yu 4-2 yendi. Paul Pogba, Manchester United’dan Juventus’a transfer olduktan sonra ilk kez bir maça çıktı.

Juventus, Torino'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi! Pogba uzun süre sonra sahne aldı...
Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Torino'da Juventus'un sahası Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı gol düellosu şeklinde geçti. Torino derbisi olarak anılan karşılaşmayı 4-2 kazanan Juventus, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Torino maçıyla puanını 35 yaptı ve 7. basamakta yer aldı.

Torino ise haftayı puansız kapattı ve 31 puanla 9. sırada yer buldu.

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