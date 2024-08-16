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Juventus'un '10 numarası' Kenan Yıldız oldu! Sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı

16.08.2024 22:47
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İtalyan ekibi Juventus, mili oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Juventus'un '10 numarası' Kenan Yıldız oldu! Sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı

Serie A ekiplerinden Juventus, milli takımın golcü oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı.

İTALYAN EKİBİ DUYURDU

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Kenan Yıldız, Juventus projesinin merkezinde yer aldığını kanıtladı ve sözleşmesini yeniledi. Sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı ve bugünden itibaren 10 numaralı formayı giyecek" denildi.

Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Juventus Kenan Yıldız
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