Juventus'un ceza alması bize yaradı! Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'nden bir tur eksik oynayacak

İtalya SerieA ekibi Juventus’a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi. İtalyan ekibi Juventus’a mali usulsüzlük sebebiyle 10 puan silme cezası verilirken, siyah-beyazlılar cezasını bu sezon çekecek. Ligde 21 galibiyet, 6 beraberlikle 69 puan toplayan Juventus, cezanın ardından 59 puana düşerken sıralamada da 7. sıraya geriledi.

INTER YÜKSEK İHTİMALLE İLK 4'TE BİTİRECEK

Juventus, mali yolsuzluk sebebiyle 10 puan silme cezası aldı. Böylelikle bir mucize olmadığı sürece Inter’in ligi ilk 4’te bitirmesi kesinleşti. Bu sonucun ardından Türkiye'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi’nde bir tur eksik oynayacak.



