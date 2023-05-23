SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Juventus'un ceza alması bize yaradı! Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'nden bir tur eksik oynayacak

Juventus'un ceza alması bize yaradı! Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'nden bir tur eksik oynayacak

23.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a 10 puan silme cezası verdi. Böylelikle bir mucize olmadığı sürece Inter’in ligi ilk 4’te bitirmesi kesinleşti ve bu olay Türkiye'de şampiyon olacak takıma yaradı.

Juventus'un ceza alması bize yaradı! Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'nden bir tur eksik oynayacak

İtalya SerieA ekibi Juventus’a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi. İtalyan ekibi Juventus’a mali usulsüzlük sebebiyle 10 puan silme cezası verilirken, siyah-beyazlılar cezasını bu sezon çekecek. Ligde 21 galibiyet, 6 beraberlikle 69 puan toplayan Juventus, cezanın ardından 59 puana düşerken sıralamada da 7. sıraya geriledi.

INTER YÜKSEK İHTİMALLE İLK 4'TE BİTİRECEK

Screenshot_3

Juventus, mali yolsuzluk sebebiyle 10 puan silme cezası aldı. Böylelikle bir mucize olmadığı sürece Inter’in ligi ilk 4’te bitirmesi kesinleşti. Bu sonucun ardından Türkiye'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi’nde bir tur eksik oynayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki finalin hakemi açıklandıİstanbul'daki finalin hakemi açıklandı
Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!
Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Juventus fenerbahçe galatasaray şampiyonlar ligi ligi 10 verildi iyet

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Sinan Oğan' göndermesi dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Sinan Oğan' göndermesi dikkat çekti

'Teklifler var, satıyoruz!'

'Teklifler var, satıyoruz!'

Bu görüntü sonrası sevk! TFF açıkladı...

Bu görüntü sonrası sevk! TFF açıkladı...

Dev kulübün başı dertte!

Dev kulübün başı dertte!

Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı!

Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.