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Juventus'un değişilmez oyuncusu Federico Bernardeschi Galatasaray'a!

05.05.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'un sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Federico Bernardeschi için Galatasaray iddiası gündeme geldi. İtalyan oyuncu için sarı-kırmızılılar, menajerinden bilgi istedi.

Juventus'un değişilmez oyuncusu Federico Bernardeschi Galatasaray'a!
Federico Bernardeschi

Federico Bernardeschi

İTA İtalya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Galatasaray sezon sonu Juventus ile sözleşmesi bitecek Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Sarı Kırmızılı kulüp forvet oyuncusu Bernardeschi ile ilgileniyor. Juventus ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 28 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

LAZİO DEVREYE GİRDİ

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Haberde, Bernardecshi için Lazio'nun 1.6 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu bahsedilirken Galatasaray'ında ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtildi.

2017 yazında Fiorentina'dan Juventus'a 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan İtalyan oyuncu 5 sezonda 7 kupa kazandı. Federico Bernardecshi bu sezon Juventus forması ile 32 maça çıkarken 2 gol ve 6 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Juventus
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