SPOR

Juventus'un Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 28.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Juventus, Manchester United’ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku’yu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Juventus'un Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Juventus, İngiliz ekibi Manchester United’da forma giyen golcü Romelu Lukaku’yu sezon sonunda transfer etmek istiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği ifade edildi.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon United formasıyla Premier Lig’de 25 maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladıPiatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
romelu lukaku juventus

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon

Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'un Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Lukaku'ya dev talip!

Krzysztof Piatek, Milan'daki performansıyla Avrupa'yı salladı

Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı

Wanda Nara'dan Icardi'nin geleceğine dair çarpıcı açıklamalar

Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...

Cengiz Ünder'in sakatlığı nüksetti! Derbide yok

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Bologna 0 - 1 Juventus

Juve moral buldu

Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.