Juventus'un Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Juventus, İngiliz ekibi Manchester United’da forma giyen golcü Romelu Lukaku’yu sezon sonunda transfer etmek istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği ifade edildi.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon United formasıyla Premier Lig’de 25 maçta 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
''Pes eden ben olmayacağım''
Erzurumspor maçının saati belli oldu
Abdülkadir ve Yusuf açıklaması!
Terim'den İstiklal Marşı göndermesi!
Ağaoğlu isyan etti! 'Pervasız...'
Q7 gerçeği ortaya çıktı
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!
Ve Wanda Nara her şeyi açıkladı! Ayrılık...
Valbuena açıkladı! 'Kariyerimde ilk...'
Cihat Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum