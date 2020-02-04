Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Merih Demiral...

Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 Turu için UEFA'ya bildirdiği kadroda Merih Demiral yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral, Juventus'un Lyon ile oynayacağı son 16 Turu'ndaki karşılaşmalarda yer alamayacak. Juventus, Merih'in yerine uzun süredir sakatlığı bulunan ve iyileşme sürecinde olan deneyimli savunmacı Giorgio Chiellini yer aldı.

Juventus'un UEFA'ya gönderdiği kadro şu şekilde bildirildi:

Kaleci: Buffon, Szczesny, Pinsoglio

Defans: Chiellini, Bonucci, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Danilo, Cuadrado

Orta Saha: Pjanic, Bernardeschi, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur

Forvet: Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, Douglas Costa