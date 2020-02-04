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Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Merih Demiral...

İTALYA HABERLERİ  | 04.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu 25 kişilik kadrosundan çıkarıldı.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Merih Demiral...

Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 Turu için UEFA'ya bildirdiği kadroda Merih Demiral yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral, Juventus'un Lyon ile oynayacağı son 16 Turu'ndaki karşılaşmalarda yer alamayacak. Juventus, Merih'in yerine uzun süredir sakatlığı bulunan ve iyileşme sürecinde olan deneyimli savunmacı Giorgio Chiellini yer aldı.

Juventus'un UEFA'ya gönderdiği kadro şu şekilde bildirildi:

Kaleci: Buffon, Szczesny, Pinsoglio
Defans: Chiellini, Bonucci, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Danilo, Cuadrado
Orta Saha: Pjanic, Bernardeschi, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur
Forvet: Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, Douglas Costa


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