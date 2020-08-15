Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da

Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi. Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi. 29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya'da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı. Douglas Costa, Kapadokya'da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.
(DHA)
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