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Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da

İTALYA HABERLERİ  | 15.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.

Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da

Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya bölgesine geldi. Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi. 29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya'da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı. Douglas Costa, Kapadokya'da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

(DHA)

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