SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'un yıldız oyuncusu Merih Demiral'dan duygusal paylaşım

Juventus'un yıldız oyuncusu Merih Demiral'dan duygusal paylaşım

İTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 20:22 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Juventus'un yıldız oyuncusu Merih Demiral'dan duygusal paylaşım

Serie A'da oynadıkları Roma maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, umut dolu ifadeler kullandı.

"Güzel günler yakında"

21 yaşındaki oyuncu bugün sosyal medya hesabından Roma maçında attığı bir golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Hep birlikte güzel günler yakında!" ifadelerini kullandı.

DYBALA CEVAP VERDİ

Juventus'un yıldız oyuncusu Dybala, Merih Demiral'ın gönderisi altına kalp koyarak destek verdi. Dybala 8 gündür koronavirüs tedavisi görüyor.

asda

YARDIMDA BULUNDU

22 Mart tarihinde EvdeKal etiketini kullanarak herkesi salgınla mücadele amacıyla evlerinde kalmaya davet eden Demiral, 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımla salgına karşın evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlardan, Kızılay'ın belirleyeceği 2.000 aileye erzak yardımı yapacağını da açıklamıştı. Demiral ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine eğitimine evde devam eden 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini duyurmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Ligler 3 Mayıs'ta başlamayacakLigler 3 Mayıs'ta başlamayacak
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
juventus Merih Demiral koronavirüs Dybala

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Ronaldo'da şok hareket! Tepki yağdı...

Ronaldo'da şok hareket! Tepki yağdı...

Fatih Terim'den duygusal paylaşım!

Fatih Terim'den duygusal paylaşım!

Fatih Terim taburcu edildi

Fatih Terim taburcu edildi

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!

Ronaldinho hapishanede şova devam ediyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" paylaşımı

Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Maxi Lopez'den eski eşi Wanda Nara'ya sert tepki!

Maxi Lopez'den sert tepki "Sen nasıl bir annesin?"

Juventus'un yıldız oyuncusu Merih Demiral'dan duygusal paylaşım

Merih Demiral paylaştı, Dybala kalp attı

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora açıkladı "Ligler 3 Mayıs'ta başlamayacak"

Ligler 3 Mayıs'ta başlamayacak

Koronavirüse yakalanan yıldız futbolcu Paulo Dybala, yaşadıklarını anlattı

Dybala, yaşadıklarını anlattı

Ronaldo'nun annesi hastaneden taburcu oldu

Ronaldo annesinin sağlık durumunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.