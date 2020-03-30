Juventus'un yıldız oyuncusu Merih Demiral'dan duygusal paylaşım

Serie A'da oynadıkları Roma maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, umut dolu ifadeler kullandı.

"Güzel günler yakında"

21 yaşındaki oyuncu bugün sosyal medya hesabından Roma maçında attığı bir golün ardından yaşadığı sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Hep birlikte güzel günler yakında!" ifadelerini kullandı.

DYBALA CEVAP VERDİ

Juventus'un yıldız oyuncusu Dybala, Merih Demiral'ın gönderisi altına kalp koyarak destek verdi. Dybala 8 gündür koronavirüs tedavisi görüyor.

YARDIMDA BULUNDU

22 Mart tarihinde EvdeKal etiketini kullanarak herkesi salgınla mücadele amacıyla evlerinde kalmaya davet eden Demiral, 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımla salgına karşın evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlardan, Kızılay'ın belirleyeceği 2.000 aileye erzak yardımı yapacağını da açıklamıştı. Demiral ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine eğitimine evde devam eden 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini duyurmuştu.