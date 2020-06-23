Juventus ve Barcelona Arthur konusunda 80 milyon euroya anlaştı

İngiliz SkySports'un son dakika olarak verdiği habere göre Barcelona, Juventus'un Arthur için yaptığı 80 milyon euroluk transfer teklifini kabul etti.

Bu yaz çok ciddi transferler yapmak isteyen ve bu amaç doğrultusunda mutlaka bazı oyuncularını satmak zorunda kalan Barça, 2 sene önce 31 milyon euroya Gremio'dan kadrosuna kattığı Arthur'dan başladı.

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri'nin ısrarla istediği genç orta saha oyuncusu ise Barcelona'da kalıp takımdaki yeri için savaşmak istiyor. Juventus yönetimi Brezilyalı oyuncusu ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Athur bu sezon 26 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

