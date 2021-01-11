Juventus zorlandığı maçı 80'den sonra açtı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus evinde Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan vebüyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Juventus 3-1'lik skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, 51. dakikada Daniloi, 82. dakikada Ramsey ve 90+2. dakikada Ronaldo'dan geldi. 45+2. dakikada Obiang'ın kırmızı kart görmesinin ardından uzun süre eksik oynayan Sassuolo'nun tek sayısını ise 59. dakikada Defrel kaydetti.

Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Sassuolo'daki milli oyuncularımızdan Mert Müldür 73 dakika sahada kaldı, Kaan Ayhan ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 33 yaptı ve 40 puanlı, 1 maçı fazla olan Milan ile farkın açılmasına izin vermedi. Son 5 maçta 3. yenilgisini alan Sassuolo ise 29 puanla 7. sırada kaldı.

Serie A'nın 18. haftasında Juventus deplasmanda Inter ile karşılaşacakken, Sassuolo ise evinde Parma'yı konuk edecek.

