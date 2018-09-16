Önce dirsek attı, sonra tükürdü

Serie A'da Juventus, Sassuolo'yu 2-1 yenerken maçın son dakikalarına Douglas Costa'nın hareketleri damga vurdu. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Sassuolo futbolcusu Di Francesco'ya önce dirsek atan, ardından tüküren Douglas Costa, VAR uyarısı ile kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
CEZASI 5 MAÇA KADAR ÇIKABİLİR
Douglas Costa'nın rakibe tükürdüğü için en az 3 maç ceza alması bekleniyor. Ancak attığı dirsek nedeniyle cezanın 5 maça kadar çıkabileceği belirtiliyor.
ALLEGRI: ''TÜKÜRÜK KABUL EDİLEMEZ''
Juventus teknik direktörü Max Allegri de maçın ardından yaptığı açıklamada ''Belki kendisine faul yapıldı ama onun davranışı yanlıştı. Douglas Costa'nın tükürüğü kabul edilebilir bir şey değil. Douglas çok iyi bir çocuk ve bunu o da biliyor. Çok maç kaçırabilir ve bundan o da memnun değildir'' diye konuştu.
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