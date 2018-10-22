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Juventuslu Emre Can'da nodül tespit edildi

İTALYA HABERLERİ  | 22.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Juventus, Emre Can'ın tiroidinde nodül tespit edildiğini ve detaylı kontrollerin yapılmasının ardından gerek duyulursa ameliyat edileceğini açıkladı.

Juventuslu Emre Can'da nodül tespit edildi

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Emre Can'ın tiroidinde nodül tespit edildiğini açıkladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada detaylı kontrollerin yapılmasının ardından gerek duyulursa ameliyat edileceği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 kez Juventus forması giyerken 1 asist yapmıştı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a juventus emre can

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