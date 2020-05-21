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  4. Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

İTALYA HABERLERİ  | 21.05.2020 19:30 | Son Güncelleme

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

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