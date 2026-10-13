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KAA Gent - AGF Aarhus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

KAA Gent, son 5 maçta 4 galibiyet alarak formda. AGF Aarhus ise 5 maçta 1 galibiyet elde etti. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

KAA Gent - AGF Aarhus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
KAA Gent
Perşembe 19:45
15.10.2026
AGF Aarhus
Stadyum: Planet Group Arena

KAA Gent ile AGF Aarhus, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Planet Group Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

KAA Gent ve AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takımın da form durumda olduğu bir mücadele bekleniyor.

Takımların güncel form bilgileri
KAA Gent

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Zulte Waregem 0-2 KAA Gent Belçika 1. Ligi G
  • 18.09.2026 KAA Gent 2-1 Standard Liege Belçika 1. Ligi G
  • 13.09.2026 KRC Genk 1-1 KAA Gent Belçika 1. Ligi B
  • 06.09.2026 Cercle Brugge 0-3 KAA Gent Belçika 1. Ligi G
  • 03.09.2026 KAA Gent 1-0 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi G
AGF Aarhus

tüm kulvarlar

  • 12.10.2026 AGF Aarhus 3-0 SonderjyskE Danimarka Süper Ligi G
  • 02.10.2026 AGF Aarhus 2-1 Vendsyssel FF Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Horsens 2-2 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B
  • 16.09.2026 BK Skjold 1-6 AGF Aarhus Danimarka Kupası G
  • 13.09.2026 FC Nordsjaelland 2-0 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

KAA Gent, son zamanlarda Belçika 1. Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekiyor. İki takımın son 5 resmi maçındaki performansına bakıldığında, Gent, 4 galibiyet ile öne çıkıyor.

Eksik Oyuncular

KAA Gent

5 eksik
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Max Dean Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Mohamed Ngom Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Josue Vergara Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

AGF Aarhus

6 eksik
Tomas Kristjansson Sakat Eli Kırık
Nicolai Poulsen Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Gift Links Sakat
Kevin Yakob Sakat Diz Sakatlığı
Oskar Haugstrup Sakat
Mouhammade Camara Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

KAA Gent kadrosunda Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Josue Vergara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık), Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Gift Links (Sakat), Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı), Oskar Haugstrup (Sakat) ve Mouhammade Camara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
KAA Gent - AGF Aarhus maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde.

KAA Gent - AGF Aarhus maçı saat kaçta?

19:45'te.

KAA Gent - AGF Aarhus maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

KAA Gent - AGF Aarhus maçında hangi oyuncular eksik?

Tomas Kristjansson, Nicolai Poulsen, Gift Links, Kevin Yakob, Oskar Haugstrup ve KAA Gent'te Max Dean, Mohamed Ngom, Josue Vergara.

KAA Gent ve AGF Aarhus'n ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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