KAA Gent - AGF Aarhus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

KAA Gent ile AGF Aarhus, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Planet Group Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
KAA Gent ve AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takımın da form durumda olduğu bir mücadele bekleniyor.
KAA Gent, son zamanlarda Belçika 1. Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekiyor. İki takımın son 5 resmi maçındaki performansına bakıldığında, Gent, 4 galibiyet ile öne çıkıyor.
KAA Gent kadrosunda Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Josue Vergara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık), Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Gift Links (Sakat), Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı), Oskar Haugstrup (Sakat) ve Mouhammade Camara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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