KAA Gent - AGF Aarhus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi KAA Gent Perşembe 19:45 AGF Aarhus

KAA Gent ile AGF Aarhus, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Planet Group Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

KAA Gent ve AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. İki takımın da form durumda olduğu bir mücadele bekleniyor.

Takımların güncel form bilgileri KAA Gent tüm kulvarlar Zulte Waregem 0-2 KAA Gent Belçika 1. Ligi G

KAA Gent 2-1 Standard Liege Belçika 1. Ligi G

KRC Genk 1-1 KAA Gent Belçika 1. Ligi B

Cercle Brugge 0-3 KAA Gent Belçika 1. Ligi G

KAA Gent 1-0 Oud Heverlee Leuven Belçika 1. Ligi G AGF Aarhus tüm kulvarlar AGF Aarhus 3-0 SonderjyskE Danimarka Süper Ligi G

AGF Aarhus 2-1 Vendsyssel FF Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Horsens 2-2 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B

BK Skjold 1-6 AGF Aarhus Danimarka Kupası G

FC Nordsjaelland 2-0 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

KAA Gent, son zamanlarda Belçika 1. Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekiyor. İki takımın son 5 resmi maçındaki performansına bakıldığında, Gent, 4 galibiyet ile öne çıkıyor.

Eksik Oyuncular KAA Gent 5 eksik Max Dean Mohamed Ngom Josue Vergara AGF Aarhus 6 eksik Tomas Kristjansson Nicolai Poulsen Gift Links Kevin Yakob Oskar Haugstrup Mouhammade Camara

KAA Gent kadrosunda Max Dean (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Mohamed Ngom (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Josue Vergara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık), Nicolai Poulsen (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Gift Links (Sakat), Kevin Yakob (Sakat - Diz Sakatlığı), Oskar Haugstrup (Sakat) ve Mouhammade Camara (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.