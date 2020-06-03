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Kaan Ayhan'dan Galatasaray iddialarına yanıt

ALMANYA HABERLERİ  | 03.06.2020 08:56 | Son Güncelleme

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, hakkında çıkan Galatasaray iddialarını yanıtladı. Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan'dan Galatasaray iddialarına yanıt

CNN Turk'e röportaj veren Kaan Ayhan, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Şartlara bağlı bir transfer gerçekleştireceğinin altını çizen milli futbolcu, "Transfer haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı" dedi.

2016'dan bu yana Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Alman takımında 29 maça çıkıp 2 gol ve 3 asiste imza attı. Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 27 puanla 16. sırada yer alıyor.


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