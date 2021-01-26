SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı: "Türkiye'yi isterim"

Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı: "Türkiye'yi isterim"

26.01.2021 08:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı: "Türkiye'yi isterim"

Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri olan Kaan Ayhan'dan transfer yanıtı geldi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında konuştu.

"Fransanınkocası" takma adıyla Call of Duty oynayan milli oyuncu, bir izleyicinin "Bugün yine Galatasaray'a transfer oldun" yorumuna samimi şekilde cevap verdi.

Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullandı.

"Seni almaya geldik" mesajını da yanıtlayan Kaan, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" dedi.

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü!Futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Acı olay! Odasında ölü bulundu!

Acı olay! Odasında ölü bulundu!

Fenerbahçe Kadıköy'de çok başka!

Fenerbahçe Kadıköy'de çok başka!

Rıdvan Dilmen, İrfan Can transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, İrfan Can transferini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Pato'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Süper Lig ekibinde şok! Futbolcular antrenmana çıkmadı

Süper Lig ekibinde şok! Futbolcular antrenmana çıkmadı

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan taraftarları kızdıran paylaşım

Diğer Haberler

Hulk'a Flamengo ve Mineiro teklif yaptı

Brezilyalılar Hulk'u çağırıyor

Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı: "Türkiye'yi isterim"

Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı: "İsterim"

Olympiakos, Sokratis'i renklerine bağladı

Olympiakos, Sokratis'i renklerine bağladı

Brezilya'da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü!

Sokratis Lazio yolunda!

Sokratis'in yeni adresi belli oluyor

Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.