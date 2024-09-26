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Kaan Ayhan'dan PAOK karşılaşmasının ardından açıklamalar! ''Çok duygulandım, bunu bozabilecek tek şey...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 00:37
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Galatasaray'da PAOK maçına kaptan olarak çıkan Kaan Ayhan, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan'dan PAOK karşılaşmasının ardından açıklamalar! ''Çok duygulandım, bunu bozabilecek tek şey...''
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da PAOK maçına kaptan olarak çıkan Kaan Ayhan, galibiyet sonrası açıklamalar yaptı.

''ÇOK DUYGULANDIM''

PAOK 1. Hafta

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Öncelikle takım arkadaşlarımı ve taraftarı tebrik ederim. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Kişisel oyunuma veya duygularıma gelince; kaptan olarak hazırlanmaya çalıştım. Bu kadar yoğun duygu ve önemli bir gün olacağını düşünmemiştim. Sahaya ilk adımı attığımda çok duygulandım. Bunu bozabilecek tek şey, kazanmamak olurdu." dedi.

''SAKATLIĞIM YOK, SADECE YORGUNLUK''

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Sakatlığının bulunmadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sakatlığım yok, sadece yorgunluk. Her üç günde bir maç yapıyoruz ve sağ beke de yeni yeni alışınca yorgunluk oluyor. İnşallah Kasımpaşa maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

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Kaan Ayhan galatasaray
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