Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı

Bu sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselen Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın 2019'da sona erecek sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, Fortuna Düsseldorf'ta kendini iyi hissettiğini, Bundesliga'da da başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Friedhelm Funkel ise Kaan Ayhan gibi kaliteli bir futbolcu ile uzun süreli sözleşme yenilemelerinin normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Schalke 04'ten Fortuna Düsseldorf'a transfer olan milli futbolcu, 56 maçta 2 gol attı. Kaan Ayhan'ın ismi uzun bir süre Beşiktaş ve Galatasaray'la anılmıştı.

